  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü!

İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü!

Sultangazi’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya uymayan gençler sokak ortasında kavga etti. Maske takmayan gençlerin kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı
Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu!
Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım!
İhracatta tüm zamanların rekoru
Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor
Sarallar suç örgütüne yeni operasyon
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi!
Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda!
Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı