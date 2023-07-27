Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın 27 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 09:20 Güncelleme: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:20 İstanbul Beşiktaş'ta, Yıldız Sarayı yolunda bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c20caec19a2d2115101f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşını bırakıp kaçtı 4 gün önce kaybolan uzman çavuştan acı haber İzmir'de orman yangını sürüyor... Yüzlerce kişi tahliye edildiİzmir'de orman yangını sürüyor... Yüzlerce kişi tahliye edildi İstanbul'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü ''Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu idam sehpasına da götürebilir'' CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu iddiası Ankara'da korkutan patlama! Nedeni belli oldu Çanakkale’de orman yangını ODTÜ Mezuniyeti’ne bu sloganlar damgasını vurdu