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İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın

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İstanbul Beşiktaş'ta, Yıldız Sarayı yolunda bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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