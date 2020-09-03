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  3. 03 Eylül 2020 17:55

İstanbul'da tarihi sikkeler ele geçirildi

Video Galeri
17 yaşındaki Merve’nin balkondan düşme anı kamerada
17 yaşındaki Merve’nin balkondan düşme anı kamerada
Video Galeri
İstanbul'da sabunlu suyla motosiklet çalan hırsızlar kamerada
İstanbul'da sabunlu suyla motosiklet çalan hırsızlar kamerada
Video Galeri
Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor
Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: ''Eğer o anlaşma geçmezse, Erdoğan o koltukta oturamaz''
Kılıçdaroğlu: ''Eğer o anlaşma geçmezse, Erdoğan o koltukta oturamaz''
Video Galeri
Çöp karıştırıp vicdan sömürüyorlar ama...
Çöp karıştırıp vicdan sömürüyorlar ama...
Video Galeri
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar kamerada
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar kamerada
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