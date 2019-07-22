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  3. 22 Temmuz 2019 14:00

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu

İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi. Olayla ilgili FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla...

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Evcil hayvanıyla binmek istediği trene 2 saat rötar yaptırdı
Evcil hayvanıyla binmek istediği trene 2 saat rötar yaptırdı
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“O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik”
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LGS sonuçları açıklandı
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