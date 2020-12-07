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  3. 07 Aralık 2020 11:45

İstanbul'da taş ocağında facia: 2 ölü

İstanbul Arnavutköy’de taş ocağında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti.

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Arnavutköy'de taş ocağında göçük
Arnavutköy'de taş ocağında göçük
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