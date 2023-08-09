  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da tasmasız köpek dehşeti kamerada

İstanbul'da tasmasız köpek dehşeti kamerada

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, sahilde sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Köpeğini kurtarmak isteyen kadının kabusu yaşadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Orman yangınında sabotaj iddiası! Bu görüntü olay oldu
Nijer'de darbe; Türk vatandaşları Türkiye'de
Esenyurt'ta felaketin eşiğinden döndüldü
Antalya için konut alarmı: ''50-60'tan fazla dairesi olan yabancılar var''
Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı!
Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü
Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı
Muğla'da orman yangını
Marmara'da kabus! Fırtına teknedeki 2 kişiyi böyle savurup attı