Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10:05 İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bayram tatili için yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda trafik oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60efde3c3e7dc978e40fafa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi İşte Rize'de selin geldiği o anlar... Giden otomobilin üzerinde araç tamiri kamerada AK Parti'nin Meclis'teki Öcalan savunması olay oldu ''O Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak'' İBB’nin gezici çocuk kütüphanesi AK Partili Belediye tarafından kaldırıldı TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tarih verildi Tüyler ürperten olay: Anne, çocuğunu yangından aşağı atarak kurtardı Muharrem İnce: Sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar