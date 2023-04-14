Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında 14 Nisan 2023 Cuma Saat: 17:30 Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6439637eacb4da304c074f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada Depremzede ailenin dünyası bu tebligatla bir kez daha başlarına yıkıldı Vücut geliştirme şampiyonu polisin taktığı kelepçeyi kırdı Kocaeli'de tehlikeli gerginlik! Çevik kuvvet ekipleri nöbette Trafikte öldüresiye yol verme kavgası kamerada Eşinin 180 bin TL’ye görüntüleri satın alıp çocuğunu kurtardı Bakan Bozdağ aday tanıtım toplantısında boş sandalyelere konuştu Bakan Nebati'den ''gözlerimdeki ışıltı'' sözlerini unutturan Togg açıklaması Küre Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatı böyle görüntülendi