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İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

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