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İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada

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Kağıthane'de binaya giren hırsız, dairenin önünde duran 'Hollanda Lop' cinsi tavşanı kulaklarından tutarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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