Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 13:10 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 13:10 Kağıthane'de binaya giren hırsız, dairenin önünde duran 'Hollanda Lop' cinsi tavşanı kulaklarından tutarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718cbac77fe7657ec07f593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor Edirne'de kadın girişimciden kadınlara çok özel hamam Otomobil hırsızı kamerada: Herkesin gözü önünde anahtarı çalıp kaçtı Çılgın Türkler iş başında: Uzaya kuruyemiş gönderildi İstanbul'da akılalmaz ''tadilat'' kamerada: Ölüme meydan okudular İstanbul'da büyük yangın: 4 katlı bina alev topuna döndü 3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı var Atatürk'ün emaneti çöl oldu... Bir zamanların masmavi cenneti cehenneme döndü