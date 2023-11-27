Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı 27 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 10:35 Güncelleme: 27 Kasım 2023 Pazartesi 10:35 İstanbul Sarıyer'de, bir tavuk çiftliğinde ısıtıcıdan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656446d4e75bc90e320ba3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT Suriye'de bir haini daha etkisiz hale getirdi İstanbul Havalimanı'nda ve Suriye sınırında dev uyuşturucu operasyonu Merkez Bankası’ndan ''dezenflasyon nedir'' videosu Bakan duyurdu! Kış hazırlığı yapan PKK'ya ağır darbe Kastamonu'da deniz kara ile birleşti, yol su altında kaldı Aldatıldığını düşünen bir kadın, eşini 2'nci kattan aşağı attı İskenderun Körfezi'nde denizle kara birleşti