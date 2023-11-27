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İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı

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İstanbul Sarıyer'de, bir tavuk çiftliğinde ısıtıcıdan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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