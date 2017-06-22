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  3. 22 Haziran 2017 14:45

İstanbulda tehlikeli ve ilginç yolculuklar kamerada

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosiklet ile seyir eden sürücülerin tehlikeli bir o kadar da ilginç yolculukları kameralara yansıdı.

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Ispartada otomobil çocuğa böyle çarptı
Ispartada otomobil çocuğa böyle çarptı
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Evsiz adama eşek şakası!
Evsiz adama eşek şakası!
Video Galeri
300 bin Filistinli Mescid-i Aksadaydı
300 bin Filistinli Mescid-i Aksadaydı
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Mescit alanı meyhaneye dönüştürülen köy felaketten kurtulamıyor
Mescit alanı meyhaneye dönüştürülen köy felaketten kurtulamıyor
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Bu camide oyun da yaramazlık da serbest
Bu camide oyun da yaramazlık da serbest
Video Galeri
Dev kağıt ruloları yokuştan yuvarlandı, faciadan dönüldü
Dev kağıt ruloları yokuştan yuvarlandı, faciadan dönüldü