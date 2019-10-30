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  3. 30 Ekim 2019 13:25

İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada

Kuzguncuk’ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Bazı kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerayla kaydedildi.

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