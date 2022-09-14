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İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de, yol vermeme kavgasında çıkan tartışma kavgaya neden oldu. Kavgada 3 kişi kendilerine yol vermeyen genci tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

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