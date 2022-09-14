Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 11:50 İstanbul Küçükçekmece’de, yol vermeme kavgasında çıkan tartışma kavgaya neden oldu. Kavgada 3 kişi kendilerine yol vermeyen genci tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632195d0375a8e1e5920add7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı İstanbul'da ''sabit duran kadın'' alarmı! 5 saat boyunca kıpırdamadı İstanbul'da sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Ceza gökyüzünden geldi Polisleri de şoke eden gözaltı: Ağzından bakın ne çıktı! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan, AK Partili Şen'in skandal çıkışına çok sert yanıt: ''Küstah, edepsiz!'' Sedat Peker neden sustu ? Canlı yayında olay olacak iddialar İlber Ortaylı'nın, Murat Bardakçı'ya canlı yayında verdiği tepki olay oldu Muğla’da orman yangını! Gece gündüze döndü Kral 3. Charles'ın bu tepkisi olay oldu: ''Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum''