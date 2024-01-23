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  4. İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

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İstanbul Çatalca'da ördek avlamak için göle açılan iki kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Bir kişi kendi imkanlarıyla karaya ulaşırken, kayıp kişi ise aranıyor.

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