Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tekne battı: Kaptanın yardım çağrısı kameralara yansıdı İstanbul'da tekne battı: Kaptanın yardım çağrısı kameralara yansıdı 24 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 21:31 Güncelleme: 24 Haziran 2024 Pazartesi 21:31 İstanbul Fatih Ahırkapı açıklaarında su alan tekne battı. Teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6679bb8f02298a03ac0e1853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı CHP heyeti ile Bakan Şimşek arasında 4 saatlik zirve İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı YÖK Başkanı'ndan tepki çeken diploma açıklaması AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret : ''Kapalı o...pu'' Adana'daki aşırı sıcaklar Afrikalıları bile canından bezdirdi