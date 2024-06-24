  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da tekne battı: Kaptanın yardım çağrısı kameralara yansıdı

İstanbul'da tekne battı: Kaptanın yardım çağrısı kameralara yansıdı

Güncelleme:

İstanbul Fatih Ahırkapı açıklaarında su alan tekne battı. Teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var
Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var
Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı
Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı
CHP heyeti ile Bakan Şimşek arasında 4 saatlik zirve
CHP heyeti ile Bakan Şimşek arasında 4 saatlik zirve
İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı
İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı
Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı
Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı
YÖK Başkanı'ndan tepki çeken diploma açıklaması
YÖK Başkanı'ndan tepki çeken diploma açıklaması
AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret : ''Kapalı o...pu''
AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret : ''Kapalı o...pu''
Adana'daki aşırı sıcaklar Afrikalıları bile canından bezdirdi
Adana'daki aşırı sıcaklar Afrikalıları bile canından bezdirdi