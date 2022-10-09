Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tekne battı İstanbul'da tekne battı 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:05 İstanbul Karaköy’de su alan tekne battı, 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63428ed1b50dfd01f25c1de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı 70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu Devlet televizyonunu hackleyip öyle bir şey yayınladılar ki... Bülent Arınç, Bakan Nebati'yi canlı yayında böyle ''ti''ye aldı İstanbul'da festivalde MHP gerginliği Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle şov yaptı Tarlada tesadüfen tarihi keşif! Tarlasını sürerken buldu hayrete düştü İstanbul'da alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı!