Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da teknede korku dolu anlar İstanbul'da teknede korku dolu anlar 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 09:41 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 09:41 Kadıköy Haydarpaşa'da mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665c141233d0715b08084aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzmanı açıkladı: El Nino gidiyor, La Nina geliyor İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı 3 ilçede yeniden seçim: Oy verme işlemi başladı İstanbul'da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var İstanbul'da büyük yangın: İBB adayı uyurken ölümden döndü 13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı İstanbul'da denizin rengi değişti Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı