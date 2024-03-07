Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 14:41 İstanbul'da Başakşehir TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e9a7ccdfe5a17b5d0ac703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu Balıkesir Karesi'deki Karesi Atatürk Evi'ne büyük ilgi O ilin emniyetteki tek kadın süvarisi Türkiye'nin Yaren'i eşi Nazlı ile buluştu Ali Koç'tan rest: ''Bu gidişat böyle gitmeyecek'' Kaldırımda yürürken kafasına kapı düştü