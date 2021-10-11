  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır''

İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır''

İstanbul Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki çekti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı
Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize''
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Petrol tesisinde büyük yangın
Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü
İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı
Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor
Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba şikayetçi oldu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!