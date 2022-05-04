Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 12:50 İstanbul'da bir grup Afgan, vapurda Afganistan bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62724c5e6dfaea4f4d1a09e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz'' Mansur Yavaş'tan sosyal medyayı sallayan bayram videosu İmamoğlu: ''Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım olmaz öyle şey'' Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp... YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi Onlar oyaladı, kız çocuğu çaldı! Aile boyu hırsızlar kamerada Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı