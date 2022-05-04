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İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı

İstanbul'da bir grup Afgan, vapurda Afganistan bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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