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  4. İstanbul'da terör estiren gasp çetesi çökertildi

İstanbul'da terör estiren gasp çetesi çökertildi

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Avcılar'da durdurdukları 4 otomobili, sürücüleri araçtan indirerek gasp eden ve bir işyerini kurşunlayan 14 kişilik kalaşnikoflu gasp şebekesi polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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