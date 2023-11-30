İstanbul'da terör estiren gasp çetesi çökertildi

Avcılar'da durdurdukları 4 otomobili, sürücüleri araçtan indirerek gasp eden ve bir işyerini kurşunlayan 14 kişilik kalaşnikoflu gasp şebekesi polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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