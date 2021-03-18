Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da testereli vahşet! İstanbul'da testereli vahşet! 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 14:31 Pendik’te ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs, fiyatta anlaşamadığı iş yeri sahibi baba ile oğluna bıçak ve testere ile saldırdı. Çıkan kavgada baba ve oğul yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605339f58ccc1e084d328f07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan şehitliğe Çanakkale Şehitleri ziyareti Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı! AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada Başkan Yavaş'tan Başkent’in yeşille anılmasını sağlayacak proje Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı Devlet Bahçeli: HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı Türkiye'nin ''e-sporcu'' çocuklarının aylık kazançları dudak uçuklattı Prof. Dr. Ertuğrul açıkladı: Çift maske takmak işe yarıyor mu? Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı