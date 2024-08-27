Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 13:16 Güncelleme: 27 Ağustos 2024 Salı 13:16 İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada 8 yolcu hafif yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cda796ec21a675ac0d63a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Devlet hastanesinde ''ilaç'' skandalı: 2'si doktor 19 gözaltı Evden çıkarılan kiracı kadın, artık sokakta yaşıyor Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi Kiralık ev tutacak üniversite öğrencilerine kritik kira sözleşmesi uyarısı Fatih Portakal'dan dikkat çeken ''geliyorum'' videosu Suç makinesi firarinin polisten talebi şaşırttı İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü Sağanak vurdu, Gülhane parkı sular altında kaldı