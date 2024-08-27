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  4. İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

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İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada 8 yolcu hafif yaralandı.

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