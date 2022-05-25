İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp...

İstanbul Kartal'da bir evde 3 arkadaş bir intihar notu yazıp hayatlarına son vermek istedi. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628db33393e8401bec744b33" allowfullscreen></iframe>