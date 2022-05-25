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  4. İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp...

İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp...

İstanbul Kartal'da bir evde 3 arkadaş bir intihar notu yazıp hayatlarına son vermek istedi. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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