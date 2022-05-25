Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp... İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp... 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 07:40 İstanbul Kartal'da bir evde 3 arkadaş bir intihar notu yazıp hayatlarına son vermek istedi. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628db33393e8401bec744b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizli'de maden ocağında göçük! 1 kişi öldü Saadet Partisi'nin Erdoğan'ın konuşmalarından hazırladığı ''yerli ve milli tekerleme'' olay oldu Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan ailesi TÜRGEV ve Ensar ile para kaçırıyor'' Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu! Celal Şengör: Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü DEAŞ'ın bombacısı yakalandı! Çok sayıda gözaltı var