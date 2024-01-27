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İstanbul'da toplu taşımada doğum...

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İstanbul'da 32 haftalık hamile bir kadın kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı.

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