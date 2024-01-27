Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da toplu taşımada doğum... İstanbul'da toplu taşımada doğum... 27 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 11:25 Güncelleme: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:25 İstanbul'da 32 haftalık hamile bir kadın kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b4be16d863bb0be0078403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı Mehmetçik'in en sadık dostlarının eğitimleri nefes kesti Türkiye'nin zirvesinde -14 derecede nefes kesen anlar Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti Fenerbahçe transferi bitirdi: Çağlar Söyüncü İstanbul'da 10 ilde büyük operasyon: 33 gözaltı var İstanbul'da 49 torbacı yakalandı Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor Bir yolcu otobüsü kazası daha! Yaralılar var