Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam 24 Aralık 2021 Cuma Saat: 16:41 İstanbul'da; taksi, taksi dolmuş ve minübüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c5cdfb97eb0d7969109f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi Fahiş zamlar inmeyince kur indirimi denetimleri başladı Merve Boluğur ''akşama hazırlık'' deyip jartiyeriyle şov yaptı Akşener yoksullukla mücadele için 2 projesini açıkladı Bakan Akar’dan Yunanistan’a ''silahlanma'' tepkisi AK Parti önüne zaman ayarlı bomba Herkesin gözü tezgahlarda: Balık fiyatları da düşecek mi ? Bir kadın cinayeti daha! Cani eşini demir çubukla katletti