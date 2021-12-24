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İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam

İstanbul'da; taksi, taksi dolmuş ve minübüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı.

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