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  3. 07 Mayıs 2020 12:10

İstanbul'da toplu ulaşımda dikkat çeken artış

Koronavirüs salgını tehlikesi tüm gerçekliğiyle sürerken İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında bu sabah yoğunluk dikkat çekti.

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