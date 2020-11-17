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  3. 17 Kasım 2020 10:50

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

İstanbul''da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

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