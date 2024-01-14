Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 12:35 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 12:35 İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, polisleri görerek kaçan torbacı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin valizinde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a3aaf048877e5fa70e5ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü İstanbul'da motosikletli infaz kamerada Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira Sosyal medya fenomenine ceza üstüne ceza: 1 milyon TL'yi buldu Şehit haberlerinin ardından CNN Türk canlı yayınında skandal! 20 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da 4 dakikada akılalmaz hırsızlık 2 kız kardeşin korkunç sonu... Birliklte can verdiler