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İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı

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İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, polisleri görerek kaçan torbacı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin valizinde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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