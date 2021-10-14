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  4. İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu

İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu

İstanbul'da 20 yıl önce annesiyle aşk yaşadığını iddia ettiği kişiyi zanlı ile birlikte gözaltına alınan 4 şüphelinin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

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