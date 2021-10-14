Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 14:40 İstanbul'da 20 yıl önce annesiyle aşk yaşadığını iddia ettiği kişiyi zanlı ile birlikte gözaltına alınan 4 şüphelinin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6168174917ef99668e2470e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma aşamasındaki kıskanç koca dehşet saçtı Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü Yerli koronavirüs aşısından müjdeli haber! Başhekim sonuçları paylaştı Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren ihanet olayı 3'üncü dozda dikkat çeken BioNTech farkı: 20 kat artıyor