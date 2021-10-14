İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu

Hazar Ergüçlü'nün Saklı''daki yatak sahnesi olay oldu

''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt

Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler

Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu