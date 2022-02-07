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İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Avcılar D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

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