Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza 07 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 12:01 Avcılar D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6200dfde56b17c123f003f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı Veterinerde infial yaratan görüntü! Kedilere oda spreyi sıktı Alkolün dozunu kaçırıp, hastaneyi birbirine kattılar Sobayı tinerle yakmak isterken... İstanbul'da ''karanlığa, soğuğa mahkum değiliz'' eylemi Elektrik faturası protestosuna polis müdahalesi İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi! Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada