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İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde iş makinası taşıyan kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyeti bulunmayan şoför gözaltına alındı.

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