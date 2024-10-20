İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

AK Partili vekil hızını alamadı: ''O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?''

Vatandaşlar ucuza çorap için birbirini ezdi

Sokak ortasında hamile kadını hastanelik edip, bir de tahliyesini istedi

Alkollü arkadaşını kurtarmaya gitti o da ehliyetsiz ve alkollü çıktı