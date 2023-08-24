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İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın

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İstanbul'da E-5 karayolu Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında bir minibüste yangın çıktı. Alev topuna dönen minibüs nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

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