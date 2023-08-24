Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 21:01 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 Perşembe 21:01 İstanbul'da E-5 karayolu Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında bir minibüste yangın çıktı. Alev topuna dönen minibüs nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e79af06ddc024fce1d23e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları'' Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı İngiltere-Türkiye uçağında bomba paniği Oteldeki fuhuş cinayeti kamerada İstanbul'da motosiklet hırsızı böyle yakalandı Boşanma aşamasındaki eşi hayatının en büyük şokunu yaşattı TCMB kritik faiz kararını açıkladı Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü