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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

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İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

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