Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafik durma noktasına geldi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 21:55 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 21:55 İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d871c800be054837b58e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi Türkiye'de yakalanan DEAŞ yöneticisi için karar çıktı Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası Yok böyle bir dolandırıcılık! Altın diye bakın ne sattı AK Partili Mamak Belediyesi'nde işçi kıyımı