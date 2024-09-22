Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafik kavgası: 1 kadın silahla vuruldu İstanbul'da trafik kavgası: 1 kadın silahla vuruldu 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 17:40 İstanbul Bahçelievler'de otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün yol verme kavgasında motosikletin arkasında oturan karın silahla vuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f02c6a6d02693404020e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: Yaralılar var Edirne'de kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp yaktı ''250 bin dolarlık kaza'' yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı