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  4. İstanbul'da trafik kavgası: 1 kadın silahla vuruldu

İstanbul'da trafik kavgası: 1 kadın silahla vuruldu

İstanbul Bahçelievler'de otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün yol verme kavgasında motosikletin arkasında oturan karın silahla vuruldu.

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