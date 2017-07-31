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  3. 31 Temmuz 2017 11:45

İstanbulda trafik kazası: 1 ölü

TEM Mahmutbey çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir taksi şoförü motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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İBBden engeli köfteciye 2inci kez araba hediyesi
İBBden engeli köfteciye 2inci kez araba hediyesi
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Suriyeli Türkmenler için Ahbap olalım projesi
Suriyeli Türkmenler için Ahbap olalım projesi
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Beykozda araç takla attı, vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
Beykozda araç takla attı, vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
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Bu köyün toprağı akrep kaçırıyor
Bu köyün toprağı akrep kaçırıyor
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Hindistanda güpegündüz infaz
Hindistanda güpegündüz infaz
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Linkin Parkın intihar eden solisti Türkiyede de anıldı
Linkin Parkın intihar eden solisti Türkiyede de anıldı
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