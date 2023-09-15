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İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada

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İstanbul Avcılar’da aracını kaldırıma park eden bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışmada otobüsün önünü kesen sürücü, içinde yolcu bulunan otobüsün tekerini tekmelerken kapısına da yumruklar savurdu.

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