İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada

İstanbul Avcılar’da aracını kaldırıma park eden bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışmada otobüsün önünü kesen sürücü, içinde yolcu bulunan otobüsün tekerini tekmelerken kapısına da yumruklar savurdu.

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