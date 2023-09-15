Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada 15 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:40 Güncelleme: 15 Eylül 2023 Cuma 14:40 İstanbul Avcılar’da aracını kaldırıma park eden bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışmada otobüsün önünü kesen sürücü, içinde yolcu bulunan otobüsün tekerini tekmelerken kapısına da yumruklar savurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650442b2d342fb72ef382fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağına milyonluk borç şoku Aracını satmak isterken yemekli tuzağa düştü Yine Esenyurt, yine olay! TEM Otoyolu’nda cam damacana trafiği! Kaza sonrası ortalık karıştı Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi Erdoğan ile Macron arasında ilginç diyalog Eski sevgilisini bıçaklayan zanlıdan pes dedirten savunma Böcekler depremzede ailenin vücutlarını istila etti Parkta timsah dehşeti! Bir anda ortaya çıktı, ortalık birbirine girdi