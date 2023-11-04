Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:32 Güncelleme: 04 Kasım 2023 Cumartesi 11:32 İstanbul'da bir kişi önünü kestiği İETT otobüsünün hem şoförüne hem de yolculara dehşet anlarını yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6546018f001f7455bc178983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi Ankara'da binlerce parçalık tarihi eser operasyonu 81 ilde Çengel operasyonu: 216 gözaltı var İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var