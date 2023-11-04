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İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı

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İstanbul'da bir kişi önünü kestiği İETT otobüsünün hem şoförüne hem de yolculara dehşet anlarını yaşattı.

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