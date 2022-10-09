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  4. İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı

İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı

İstanbul Büyükçekmece’de bir sürücü trafikte tartıştığı sürücüye balta ile saldırıp arabası ile ezmeye çalıştı.

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