Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:20 İstanbul Büyükçekmece’de bir sürücü trafikte tartıştığı sürücüye balta ile saldırıp arabası ile ezmeye çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6342925081345e571c2a0d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu Devlet televizyonunu hackleyip öyle bir şey yayınladılar ki... İstanbul'da tekne battı Bülent Arınç, Bakan Nebati'yi canlı yayında böyle ''ti''ye aldı İstanbul'da festivalde MHP gerginliği Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle şov yaptı Tarlada tesadüfen tarihi keşif! Tarlasını sürerken buldu hayrete düştü İstanbul'da alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı!