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İstanbul'da trafik yine durma noktasında

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

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