Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da trafik yine durma noktasında İstanbul'da trafik yine durma noktasında 24 Eylül 2021 Cuma Saat: 08:25 İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614d614f99495214d712e153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser Serdar Ortaç, Beşiktaş’tan böyle özür diledi AK Parti binası önünde ''barınamıyoruz'' diyen öğrencilere sert müdahale Erdoğan'dan gazetecinin sorusuna İngilizce yanıt Camdaki Kız'a Cihangir Ceyhan damgası Sadakatsiz dizisinden dikkat çeken fragman Barınamayan öğrencilerin eyleme devam ediyor: Kocaeli'nde polisten müdahale Mehmet Ali Erbil: ''Göğüslerim beni rahatsız ediyor'' Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor