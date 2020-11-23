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  3. 23 Kasım 2020 11:20

İstanbul'da trafik yoğunluğu %40'ı aştı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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