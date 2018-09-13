İstanbul’da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte arttı
13 Eylül 2018 20:20
İstanbul’da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte arttı
İstanbul’da etkisini sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 71’e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Mesainin bitimiyle hafif hafif...