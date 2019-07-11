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  3. 11 Temmuz 2019 11:55

İstanbul’da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kamerada

Basın Ekspres bağlantı yolunda otomobilli bir maganda aracının direksiyonunu saniyelerce diziyle kullandı. Aynı maganda E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerle yarış yapmayı ihmal etmeyen maganda, kavşakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi de yaptı. İstanbul E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun...

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