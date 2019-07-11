İstanbul’da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kamerada
11 Temmuz 2019 11:55
İstanbul’da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kamerada
Basın Ekspres bağlantı yolunda otomobilli bir maganda aracının direksiyonunu saniyelerce diziyle kullandı. Aynı maganda E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerle yarış yapmayı ihmal etmeyen maganda, kavşakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi de yaptı. İstanbul E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun...