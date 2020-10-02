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  3. 02 Ekim 2020 18:15

İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık tahliye edildi

Video Galeri
Konya'da dev açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Konya'da dev açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
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Rus turist, önce ATM'yi sonra köpeği tekmeledi!
Rus turist, önce ATM'yi sonra köpeği tekmeledi!
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Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar
Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar
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Yol tartışmasında sokak savaş alanına döndü
Yol tartışmasında sokak savaş alanına döndü
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Yasak tanımıyorlar... Bu rezalete kim dur diyecek?
Yasak tanımıyorlar... Bu rezalete kim dur diyecek?
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Bodrum'da rezalet! Bir grup erkek çıplak halde yüzüp, ilişkiye girdi
Bodrum'da rezalet! Bir grup erkek çıplak halde yüzüp, ilişkiye girdi
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