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İstanbul'da tramvay hattında arıza

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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

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