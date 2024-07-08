Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvay hattında arıza İstanbul'da tramvay hattında arıza 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 14:41 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 14:41 İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bd07cb85a19608a034fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı Çakmak gazı 3 genci hastanelik etti Rusya'dan Kiev'e füze yağmuru: Çok sayıda ölü var Suriyeli sanılmaktan korktuğu için ''Suriyeli değilim'' pankartıyla geziyor 69 yaşında diplomasını bozkurt işaretiyle aldı Mourinho'dan beklenen transfer açıklaması geldi Kuzey Irak'ta binlerce doçka mühimmatı ele geçirildi Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada ''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var