Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 20:55 İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay akşam saatlerinde kamyonun kasasına çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648ca20a859262352d6b8863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim'' Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar! İnsanlara şifa, hayvanlara yem olan mucize bitki! Sadece bir ilde yetişiyor Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı ''Geçersiz oy attım'' diyen Abdüllatif Şener fena yakalandı Dev anakonda paniği! Ağaçtaki yılanı görenler dehşete kapıldı