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İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay akşam saatlerinde kamyonun kasasına çarptı.

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