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İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı

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İstanbul Karaköy'de, tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, seferlerde aksama yaşandı.

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