Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı 09 Ocak 2024 Salı Saat: 11:26 Güncelleme: 09 Ocak 2024 Salı 11:26 İstanbul Karaköy'de, tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, seferlerde aksama yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659d031fb2a2bbcdf6040443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı 20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Biden'a canlı yayında Gazze protestosu Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı