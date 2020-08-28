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  3. 28 Ağustos 2020 15:05

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

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