Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var! 20 Aralık 2022 Salı Saat: 14:05 Güncelleme: 20 Aralık 2022 Salı 14:05 İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a196f3191ba204043b6503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ''imalı'' fotoğraf Fenomen Dan Bilzerian, Nusret'in gönderdiği fotoğrafları ifşa etti İstanbul'da gökkuşağı manzarası hayran bıraktı Şampiyonluk turunda Messi ve arkadaşları ölümden döndü Su altında kalacak ilçede ''geri dönüşüm'' yıkımı başladı ''Oğluma tecavüz etti'' deyip soyduğu adamı evire çevire dövdü Kent merkezine inen dev domuzlar kamerada