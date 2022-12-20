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  4. İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var!

İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var!

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İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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