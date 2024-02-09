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  4. İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada

İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada

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İstanbul Sultanahmet'te tramvayın çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

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