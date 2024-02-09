Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada 09 Şubat 2024 Cuma Saat: 18:10 Güncelleme: 09 Şubat 2024 Cuma 18:35 İstanbul Sultanahmet'te tramvayın çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c6407099d207917209dc93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş'tan transferin son saatlerinde 2 bomba birden Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor Trafikte cezalar bu sefer gökten yağdı! Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi Faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi belli oldu